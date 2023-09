Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Die Mobile Wache im Rhein-Kreis Neuss

Neuss (ots)

Nächste Woche steht die mobile Wache an unterschiedlichen Wochentagen in Grevenbroich, Neuss, Dormagen und Meerbusch.

Dort finden Sie Ansprechpartner zu allen Themen rund um die Polizei. Sie finden uns zu folgenden Zeiten:

Montag (25.09.) in Grevenbroich auf dem Markt zwischen 09:00 Uhr und 11:00 Uhr sowie im Anschluss in Neuss von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr ebenfalls auf dem Markt. Dienstag (26.09.) in Dormagen an der Kölner Straße zwischen 09:00 Uhr und 11:00 Uhr. Donnerstag (28.09.) in Meerbusch am Dr. Franz-Schütz-Platz zwischen 09:00 Uhr und 11:00 Uhr.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell