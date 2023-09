POL-NE: Ermittler suchen Unfallverursacher und Ersthelfer

Neuss (ots) - In der Nacht von Mittwoch (20.09.) auf Donnerstag (21.09.) kam es in Neuss zu mehreren Fällen von Pkw-Aufbrüchen. Im Zeitraum von 21:00 (20.09.) bis 05:30 Uhr (21.09.) entwendeten Diebe aus einem auf der Arndtstraße geparkten Pkw eine Geldbörse. Donnerstagmorgen musste der Halter des Fahrzeugs nicht nur eine eingeschlagene Seitenscheibe feststellen, sondern auch Hebelspuren am Türgriff der Fahrertür. Auf der Düsseldorfer Straße stahlen Unbekannte ...

