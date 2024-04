Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 10.04.2024

Goslar (ots)

Bei zwei Geschwindigkeitsmessung am Dienstagvormittag stellte die Polizei Goslar insgesamt 27 Überschreitungen fest.

Zwischen 11 und 13 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte an der Bundesstraße 4 in Bad Harzburg. Dort überschritten 17 Fahrzeuge die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 60 Km/h beziehungsweise 20 Km/h für LKW ab 7,5 t. Der schnellste Pkw wurde mit 81 Km/h gemessen, ein LKW war 28 Km/h zu schnell. Neun Buß- und acht Verwarngelder mussten hier erhoben werden.

Eine weitere Kontrollstelle war zwischen 6.30 und 12.15 Uhr in Jürgenohl eingerichtet. Hier wurde der Straßenverkehr auf der Kösliner Straße in der 30 Km/h-Zone in Höhe der Kindertagesstätte gemessen. Zehn Fahrzeuge waren insgesamt zu schnell unterwegs, das schnellste wurde mit 58 Km/h registriert. Neun Verwarngelder sowie eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige waren hier das Ergebnis.

