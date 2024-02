Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Wohnhäuser

Schmallenberg (ots)

Am Samstag, 03.02.2024 brachen im Zeitraum von 13:45 Uhr bis 23:00 Uhr bislang unbekannte Täter in zwei Einfamilienhäuser in der Straße "Rönneckeroth" in Schmallenberg - Fleckenberg ein. Sie hebelten eine Terrassentür, bzw. ein Fenster auf und gelangten in da Innere der Häuser. Dort begangen sie die Zimmer und durchwühlten zahlreiche Schränke. Hinweise auf entwendete Gegenstände liegen bislang noch nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise oder verdächtige Feststellungen bitte an die Polizei Schmallenberg unter 02974 / 9020 3811 (Schl.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell