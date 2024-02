Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Arnsberg (ots)

Am 02.02.2024 befuhr gegen 21:35 Uhr ein 34-jähriger Mann aus Arnsberg mit seinem Pkw die Graf-Gottfried-Straße in Richtung Stembergstraße. An der Kreuzung mit der Engelbertstraße missachtete er nach ersten Erkenntnissen offenbar das Rotlicht der dortigen Ampelanlage und kollidierte mit einem 29-jährigen Mann aus Arnsberg, der mit seinem E-Bike die Engelbertstraße in Richtung Schulstraße befuhr. Hierbei stürzte der Radfahrer zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen dem Krankenhaus zugeführt. Am Pkw und am E-Bike entstand Sachschaden. (Schl.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell