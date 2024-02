POL-HSK: Unfall zwischen Auto und Fahrrad

Hochsauerlandkreis (ots) - Winterberg: Im Zeitraum zwischen Mittwoch 22 Uhr und Donnerstag 7 Uhr sind Unbekannte in die Büroräume eins Hotels in der Straße "In der Renau" eingebrochen. Die Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu dem Gebäude und entwendeten einen Tresor. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Winterberg unter der 02981 / 90 200. Winterberg: Im Zeitraum zwischen Mittwoch 12:30 Uhr und Donnerstag 8 Uhr sind Unbekannte in ...

