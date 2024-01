Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Zeugen nach Unfall am "Semder Kreuz" gesucht

Groß-Umstadt (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am "Semder Kreuz" hat die Polizei in Dieburg die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 60 Jahre alter Mann aus Modautal gegen 11.15 Uhr mit seinem Auto die Landesstraße 3115 von Richen kommend in Richtung Semd. Im Kreuzungsbereich stieß er mit dem Fahrzeug einer 41-Jährigen Frau aus Höchst zusammen, die die Bundesstraße 45 von Dieburg nach Groß-Umstadt befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde Fahrerin leicht verletzt. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Beide Unfallbeteiligten gaben gegenüber der Polizeistreife an, dass ihre Ampel "Grün" gezeigt hatte. Es werden jetzt Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 06071/9656-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell