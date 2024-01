Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Grasellenbach: Diebstähle aus Autos

Grasellenbach (ots)

Vier Fahrzeuge gerieten in der Nacht zum Mittwoch (31.01.) in das Visier von Kriminellen.

Unbekannte verschafften sich Zugang in die Innenräume der Autos, die in der Nibelungentraße, in der Hagenstraße und in der "Heckelswies", abgestellt waren. Die Täter ließen unter anderem Geldbörsen, einen Rucksack sowie ein Ladegerät mitgehen. Ob die Fahrzeuge verschlossen waren, muss sich im Rahmen der Ermittlungen zeigen.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell