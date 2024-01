Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Montag, 15.01.2024, gegen 07:03 Uhr, befuhr eine 44-jährige Emstekerin mit ihrem Pkw die Halener Straße. An der Kreuzung Eichenkamp, Ecke August-Kühling-Straße, kam es zum Zusammenstoß mit einem 18-jährigen Fußgänger aus Emstek, welcher die Straße überquerte. Der Fußgänger wurde hierbei leichtverletzt und in ein Krankenhaus transportiert.

Essen - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Montag, 15.01.2024, gegen 07:50 Uhr befuhr eine 36-jährige Frau aus Cappeln mit ihrem Pkw die B 68 in Fahrtrichtung Quakenbrück. In Höhe der Kreuzung an der Quakenbrücker Straße, beabsichtigte eine 42-jährige Frau aus Badbergen, welche die B 68 aus Quakenbrück kommend, befuhr, mit ihrem Pkw nach links in Richtung Essen abzubiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Pkw, bei dem beide Frauen leicht verletzt wurden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 9.000,00 Euro.

Lastrup - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Eine 75-jährige Frau aus Vechta befuhr mit ihrem Pkw am Montag, 15.01.2024, gegen 12:39 Uhr, die Straße Ünnerstreek. Im Bereich der Einmündung zur Straße Lüttken Oh kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 58-jährigen Frau aus Lindern. Diese befuhr die Straße Lüttken Oh in Richtung Ünnerstreek. Beide Frauen wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 4.000,00 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 15.01.2024, befuhr ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer die B 213 aus Richtung Cloppenburg Nord in Richtung Cloppenburg West. Kurz vor der Ausfahrt zur Molberger Straße kam der Verkehrsteilnehmer nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte die Berme, die Mittelleitplanke sowie mehrere Leitpfosten. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Cloppenburg (Tel.: 04471-1860-0) in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 15.01.2024, im Zeitraum von 17:00 Uhr bis 18:04 Uhr beschädigte ein unbekannter Pkw-Fahrer beim Ein- oder Ausparken den Pkw einer 40-jährigen Frau aus Cloppenburg, welche ihren Pkw, einen Ford Kuga, in der Eschstraße abgeparkt hatte. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Cloppenburg (Tel.: 04471-1860-0) in Verbindung zu setzen.

