Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Steinfeld - Sachbeschädigung an Pkw

Im Zeitraum von Samstag, 13. Januar 2024, 17.00 Uhr bis Sonntag, 14. Januar 2024, 8.00 Uhr beschädigten unbekannte Personen einen Opel Meriva -A und einen VW Crafter, welche auf einem Parkplatz an der Bahnhofstraße standen. Die Fahrzeuge wurden mit silberner und roter Farbe beschmiert. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Steinfeld unter Telefon 0 54 92 / 96 06 60.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 14. Januar 2024, gegen 15.30 Uhr, fuhr ein 36-jähriger Autofahrer aus Vechta auf dem Lattweg und geriet in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Hier stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den Halter wurde ebenfalls ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, da er im Verdacht steht, die Fahrt zugelassen zu haben.

Vechta - Verkehrsunfallflucht unter Einfluss von Alkohol

Am Sonntag, 14. Januar 2024, gegen 3.42 Uhr, wollte ein 43-jähriger Autofahrer aus Vechta in eine Parklücke auf einem Parkplatz in der Münsterstraße fahren. Dabei touchierte er einen nebenstehenden Pkw. Nachdem er von einer Zeugin darauf angesprochen wurde, stieg er aus, nahm die Schänden in Augenschein und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Zeugin alarmierte daraufhin die Polizei und konnte hilfreiche Angaben machen. Der Fahrer wurde von der Polizei an seiner Wohnanschrift aufgesucht. Hier ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol den Unfall verursacht haben könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,66 Promille. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt.

Dinklage - Pkw-Brand

Am Sonntag, 14. Januar 2024, 10.15 Uhr wurde ein Pkw-Brand in der Carumer Straße gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen führte ein defekter Schlauch im Motorraum zur Rauchentwicklung. Durch die Freiwillige Feuerwehr Dinklage konnte eine weitere Brandentwicklung unter Einsatz von drei Löschwagen und 18 Kameraden verhindert werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell