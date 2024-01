Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Cloppenburg - Angriff auf Rettungskräfte

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Freitag, 12. Januar 2024, gegen 17:40 Uhr wurden drei Rettungskräfte zu einem Einsatz in eine Wohnung nach Cloppenburg alarmiert. Hier hatte sich eine Person eine Kopfverletzung durch einen Sturz zugezogen. Als die Rettungskräfte eintrafen, befanden sich mehrere Personen in der Wohnung. Während eine Rettungskraft den Verletzten versorgte, kam es zum Angriff durch einen 58-jährigen Mann aus Cloppenburg. Den Rettungskräften gelang es den Angriff abzuwehren, sie blieben unverletzt. Der Cloppenburger wurde zur Gefahrenabwehr in Gewahrsam genommen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell