Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in eine Druckerei

Arnsberg (ots)

Im Zeitraum vom Donnerstag, 01.02.2024, 16:00 Uhr bis Freitag, 02.02.2024, 05:45 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine Druckerei im Industriegebiet "Im Ohl" in Neheim ein. Nach ersten Erkenntnissen schlugen sie mit einem Stein die Scheibe einer Tür ein und gelangten in das Innere des Gebäudes. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten. Bislang liegen keine Hinweise auf entwendete Gegenstände vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise oder verdächtige Feststellungen bitte an die Polizei Arnsberg 02932 / 9020 3211 (Schl.)

