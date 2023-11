Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Unfall zwischen Linienbus und Lastwagen (22.11.2023)

Schramberg (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Lastwagenfahrer am Mittwoch gegen 14.45 Uhr auf der Heiligenbronner Straße. Ein 58-jähriger Fahrer eines Ford Transit war auf der Heiligenbronner Straße aus Richtung Rottweiler Straße herkommend unterwegs. Während der Fahrt löste sich auf der Ladefläche Lastwagens die mitgeführte Ladung, bestehend aus verschiedenen Stahl- und Eisenvorrichtungen, aus der Halterung und ragte in einer Rechtskurve über die Abmaße des Fords hinaus. Die Ladung prallte gegen eine linke Seitenscheibe eines Linienbusses, dessen 64 Jahre alter Fahrer in der entgegengesetzten Richtung auf der Heiligenbronner Straße fuhr und in der Kurve verkehrsbedingt stand. Bei dem Unfall verletzte sich niemand. Am Linienbus Citaro Evobus entstand Sachschaden laut Schätzungen der Polizei Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell