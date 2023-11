Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Lkr. TUT) - Unfallflucht auf dem Parkplatz beim Ärztehaus, Polizei sucht Zeugen

Tuttlingen / Lkr. TUT (ots)

Am Mittwoch (22.11.2023) hat sich auf dem Parkplatz beim Ärztehaus in der Neuhauser Straße eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Zwischen 11:20 und 11:45 Uhr parkte eine 34-Jährige ihren schwarzen KIA, Sportage auf dem dortigen Parkplatz. In dieser Zeit fuhr eine noch unbekannte Person mit ihrem Auto gegen das Heck und verursachte einen Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Anschließend entfernte sie sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Tuttlingen unter 07461 941 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell