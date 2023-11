Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Goldenbühlstraße - eine Person leicht verletzt

VS-Villingen (ots)

Zu einem Brand im Flur einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses und einem folgenden Einsatz von Feuerwehr und Rettungskräften ist es am Mittwochvormittag in der Goldenbühlstraße gekommen. Kurz vor 11 Uhr wollte ein 37-jähriger Mann an einem im Flur der Wohnung seiner Eltern vorhandenen Gasofen eine Gasflasche wechseln. Beim Lösen des Gasschlauches der angeschlossenen Gasflasche entzündete sich aus dem Schlauch ausströmendes Gas. Durch die aufsteigenden Flammen verletzte sich der 37-Jährige leichte an den Händen. Zudem zog der entstehende Brand die Wand im Flur der Wohnung sowie einen angrenzenden Türrahmen in Mitleidenschaft. Die nach Verständigung mit mehreren Fahrzeugen und Einsatzkräften eintreffende Feuerwehr Villingen konnte den Brand rechtzeitig löschen, so dass dieser nicht auf die übrige Wohnung übergriff. Dennoch entstand durch das Feuer ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 50.000 Euro. Die mit der Feuerwehr eingetroffenen Rettungskräfte kümmerten sich um den leicht verletzten 37-Jährigen, der nach der Versorgung nicht in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Das Mehrfamilienhaus blieb bewohnbar. Während den Löschmaßnahmen musste die Goldenbühlstraße im Bereich des Gebäudes vorübergehend gesperrt werden.

