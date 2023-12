LPI-G: E-Scooterfahrer unter Drogeneinfluss

Altenburg (ots) - Altenburg. Beamte der Altenburger Polizei kontrollierten am Montagabend, dem 11.12.2023, gegen 22:00 Uhr, einen PKW Peugeot in der Wettiner Straße. Der Fahrzeugführer (m,31) war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und zudem sichtlich unter Alkohol. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von über 2,6 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme durchgeführt. Dem Mann erwartet nun ein Strafverfahren. (PZ) Rückfragen bitte an: ...

mehr