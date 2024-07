Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schwarmstedt: In Kirche eingebrochen; Wietzendorf: E-Scooter ohne Versicherungsschutz; Walsrode: Kennzeichenmissbrauch, etc.

Heidekreis (ots)

07.07. - 10.07. / In Kirche eingebrochen Schwarmstedt: Unbekannte sind zwischen Sonntag und Mittwoch in eine Kirche in der Straße Alter Heuweg eingebrochen. Nachdem die Täter ein Fenster beschädigten, stiegen sie durch dieses in die Kirche ein und gelangten dort in die Sakristei. Dort durchwühlten sie sämtliche Schränke und konnten schließlich mit einem niedrigen Geldbetrag flüchten.

10.07. / E-Scooter ohne Versicherungsschutz Wietzendorf: Am Mittwoch hielten Polizeibeamte einen E-Scooter in der Straße Über der Brücke in Wietzendorf an. Der 51-Jährige Fahrer hatte den Roller nicht versichert. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren gegen den Mann ein.

10.07. / Kennzeichenmissbrauch

Walsrode: Am Mittwoch kontrollierten Polizeibeamte auf der Autobahn 7 bei Walsrode einen 59-Jährigen Autofahrer. Dieser hatte an seinem VW T-Roc einen Fahrradträger befestigt. An dem Fahrradträger war ein anderes Kennzeichen als an dem Pkw angebracht und das eigentliche Kennzeichen des Pkw durch den Fahrradträger verdeckt. Gegenden Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

10.07. / Unfallflucht

Walsrode: Am 10.07. kam es in Walsrode in der Straße An der Pauluskirche zu einer Verkehrsunfallflucht. Vermutlich beim Ausparken aus einer dortigen Parklücke verursachte ein bislang nicht bekannter Fahrzeugführer einen Schaden an einem VW Golf, der an der gegenüberliegenden Fahrbahnseite geparkt war. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Walsrode unter der Telefonnummer 05161/48640 entgegen.

10.07. / Alleinbeteiligt verunfallt

Walsrode: Kurz nach 11 Uhr kam es am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 440 zwischen Löverschen und Kroge. Ein 19-Jähriger verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Pkw Audi A4 und kam mit seinem Fahrzeug ins Schleudern. Der Mann hatte jedoch Glück im Unglück und kam mit dem Pkw im Grünstreifen zum Stehen. Er wurde durch den Unfall leicht verletzt.

