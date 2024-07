Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode BAB A27 - Körperverletzung auf der Autobahn Dorfmark - Diebstahl von einer Baustelle

PI Heidekreis (ots)

Schwarmstedt - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Samstagmorgen wollte eine 68-jährige Schwarmstedterin mit ihrem Pkw von einem Parkplatz eines Supermarktes kommend nach links in die Bundesstraße einbiegen. Hierbei kam sie aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dieser wurde dabei gefällt, die Fahrzeugführerin erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen.

Dorfmark - Diebstahl von einer Baustelle

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind zurzeit Unbekannte auf ein verschlossenes Baustellengelände im Industriegebiet Einzinger Straße in Dorfmark gelangt und hebelten mit einem bislang unbekannten Werkzeug eine Tür auf. Aus dem Lagerraum und vom Außenbereich wurden Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Kabel entwendet. Der Schaden wird auf circa 20.000,- EUR geschätzt.

Walsrode BAB A27 - Körperverletzung auf der Autobahn

Am Freitagmittag befuhr eine 33 Jahre alte Frau mit ihrem Pkw VW die A7 in Fahrtrichtung Hamburg und fuhr auf die A27 in Richtung Bremen auf. Hierbei kam es mit einem bislang unbekannten Fahrzeugführer zu einer Unstimmigkeit beim Auffahren auf die Tangente. Im stockenden Verkehr hielt der bislang unbekannte Pkw vor der Frau an und ein Mann stieg aus. Dieser beschädigte mit Tritten den VW, öffnete anschließend die Fahrertür und schlug der Frau mehrmals ins Gesicht, sodass sie leicht verletzt wurde. Aus einem zweiten Pkw stieg ein weiterer Mann aus, der den bislang unbekannten Beschuldigten von der Frau wegzog. Die beiden Männer setzten sich wieder in ihre jeweiligen Fahrzeuge und entfernten sich auf der A27 in Fahrtrichtung Bremen. Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/9720 zu melden.

BAB A7 - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Person

Am Freitagnachmittag kam es auf der A7 in Fahrtrichtung Hannover kurz vor der Anschlussstelle Berkhof zu einem Verkehrsunfall. Eine 51 Jahre alte Frau aus Nienburg befuhr mit ihrem Pkw VW den linken der drei Fahrstreifen, als der vorausfahrende Pkw verkehrsbedingt abbremste. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste die Fahrzeugführende ebenfalls ab und lenkte nach links. Auf Grund dieses Ausweichmanövers kam es zum Zusammenstoß mit der linksseitigen Gleitschutzwand und der VW kam schlussendlich auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrzeugführerin und ihr 46-jähriger Beifahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Für die Verkehrsunfallaufnahme und die Bergung waren der linke und der mittlere Fahrstreifen gesperrt, sodass es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam. Dies betraf nicht nur die Richtung Hannover, sondern auf Grund Schaulustiger auch die Richtungsfahrbahn Hamburg, da die Verkehrsteilnehmer langsam an der Unfallstelle vorbeifuhren und vereinzelt auch das verunfallte Fahrzeug filmten. Auf der Anfahrt zum Verkehrsunfallort wurde zudem ein Motorradfahrer festgestellt, der über mehrere Kilometer die Rettungsgasse zum schnelleren Vorwärtskommen nutzte. Diese Personen erwarten nun Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell