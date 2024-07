Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Kontrollen in Soltau (Foto anbei); Soltau: Schlägerei; Böhme-Kirchwahlingen: Diebstahl auf Alpakahof - Polizei sucht Zeugen, etc.

Heidekreis (ots)

11.07. / Kontrollen in Soltau (Foto anbei) Soltau: Am Donnerstag führten Polizeibeamte in Soltau auf dem Parkplatz in der Wilhelmstraße eine stationäre Kontrolle von Fahrzeugen durch. Zwischen 11:30 Uhr und 14:30 Uhr konnten diverse Fahrzeuge kontrolliert werden. Dabei wurden insgesamt 19 Gurtverstöße und sechs Handyverstöße festgestellt und geahndet.

11.07. / Schlägerei

Soltau: Kurz nach 23 Uhr kam es zwischen einem 17-Jährigen Soltauer und einem 43-Jährigen Mann aus Meine zu Streitigkeiten auf dem Autohof Soltau-Ost. Insgesamt waren bei der aus den Streitigkeiten resultierenden Schlägerei sechs Personen beteiligt, wobei der 17-Jährige mit Faust und Bierflasche auf den 43-Jährigen einschlug. Dieser war kurzzeitig bewusstlos, so dass der Rettungsdienst hinzugerufen werden musste. Schließlich konnten die Kontrahenten getrennt, der Verletzte versorgt und die Strafanzeige aufgenommen werden.

11.07. / Diebstahl auf Alpakahof - Polizei sucht Zeugen Böhme-Kirchwahlingen: Die Polizei sucht Zeugen nach einem Diebstahl am Donnerstag zwischen 10 Uhr und 12: 15 Uhr in Böhme-Kirchwahlingen. Ein bislang unbekannter Täter betrat bei dem dortigen Alpakahof die Räumlichkeiten über eine Seitentür und entwendete Bargeld. Zu diesem Zeitpunkt befand sich im Außenbereich eine Besuchergruppe, die als Radfahrergruppe dort angereist war. Personen, dieser Gruppe aber auch weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Walsrode unter der Telefonnummer 05161/48640 zu melden.

11.07. / E-Scooter gestohlen

Walsrode: Durch einen Unbekannten wurde am Donnerstag zwischen 12:30 Uhr und 13:45 Uhr ein E-Scooter entwendet. Dieser war in einem Hinterhof im Dürerring an einer Laterne gesichert.

11.07. / Auffahrunfall mit Verletzter

Walsrode: Zu einem Auffahrunfall kam es am Donnerstag um 11:45 Uhr in der Quintusstraße in Walsrode. Eine 82-jährige Frau fuhr mit ihrem Daimler aus Unachtsamkeit auf den BMW einer 23-Jährigen Frau auf. Die 23-Jährige Walsroderin erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen.

