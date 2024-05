Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: E-Zigarettendiebe

Beim Einkaufen bestohlen/ Kabel gekappt

Mit Gullideckel Scheibe eingeworfen/ Kellereinbruch

Hemer (ots)

Drei Jugendliche haben am Montag gegen Mittag aus einem Geschäft in der Fußgängerzone E-Zigaretten in hoher Stückzahl gestohlen. Eine Verkäuferin des Ladens an der Hauptstraße, am Ende der Fußgängerzone, beobachtete am Vormittag mehrmals drei Jugendliche, die wiederholt in das Geschäft kamen, sich umschauten und wieder gingen. Zuletzt forderte die Verkäuferin die drei auf, den Laden zu verlassen, wenn sie nichts kaufen wollten. Gegen 13 Uhr hatte sich der Verkaufsraum gefüllt, als die drei Jugendlichen wieder hereinkamen. Sie gingen ohne zu zögern zu einem Regal, packten einen Karton voller E-Zigaretten der Marke Elfbar und rannten nach draußen. Die Jugendlichen wurden auf ein Alter zwischen 13 und 17 Jahren geschätzt. Sie sprachen akzentfrei Deutsch und sind schlank und alle etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß. Die Beschreibung der Täter: Person 1: - Schwarzer Pullover - Schwarz-graue Kappe - Schwarze Hose Person 2: - Schwarzer Kapuzenpullover mit der Aufschrift "ALPHA" auf dem Rücken - Dunkle Haare - Schwarze Hose Perosn 3: - Weiß-schwarze Jacke mit weißer Kapuze - Schwarze Hose - Schwarze Schuhe - Blonde Haare - Die Polizei bittet um Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 9099-0. (cris)

Eine 74-jährige Hemeranerin wurde am Dienstag beim Einkaufen in einem Geschäft an der Bahnhofstraße bestohlen. Wie sie später der Polizei berichtete, wurde sie in der Filiale von einer unbekannten Frau angerempelt. Möglicherweise steht dieses Anrempeln im Zusammenhang mit dem Taschendiebstahl. An der Kasse stellte die Seniorin fest, dass ihre Geldbörse aus ihrem geöffneten Einkaufsbeutel weg war. Sie machte sich auf den Weg zur Polizei, um den Diebstahl zu melden. Die Unbekannte wird auf 25 bis 30 Jahre geschätzt. Sie hatte ein südländisches Erscheinungsbild, lange, braune Haare und ist möglicherweise schwanger. Die Polizei warnt weiter dringend vor Taschendieben, die insbesondere in den heimischen Discountern nach ihren meist älteren Opfern Ausschau halten. Am Dienstag gab es weitere solcher Straftaten in Plettenberg, Meinerzhagen und Balve. Wertsachen sollten möglichst dicht am Körper getragen werden - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken. Keinesfalls darf die PIN zur Bankkarte mit ins Portemonnaie gesteckt werden. Immer wieder suchen die Diebe in einem solchen Fall direkt den nächsten Geldautomaten auf und buchen die maximal mögliche Summe ab. Die Opfer haben zu diesem Zeitpunkt in der Regel noch nicht einmal bemerkt, dass sie bestohlen wurden.

In den vergangenen Tagen haben Kabeldiebe an der Hauptstraße zugegriffen: Auf einem Hinterhof ragten bis vor wenigen Tagen noch nicht unter Strom stehende Starkstromkabel aus dem Boden. Am Dienstagnachmittag bemerkte ein Mitarbeiter, dass etwa 60 Meter Kabel fehlten. Sie wurden laienhaft gekappt. Die restlichen Kabel sind im jetzigen Zustand nicht mehr nutzbar, so dass neben dem eigentlichen Materialwert ein erheblicher Schaden entstanden ist.

Mit einem Gullideckel haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag die Eingangstür eines Geschäftes an der Deilinghofer Straße eingeworfen.

Unbekannte sind im Laufe des Dienstagnachmittags in einen Keller eines Mehrfamilienhauses an der Schlesischen Straße eingebrochen. Ob etwas gestohlen wurde, ließ sich bei der Anzeigenaufnahme durch die Polizei nicht feststellen. An einem anderen Keller wurde der Metallriegel zum Verschließen der Tür beschädigt. (cris)

