Polizeidirektion Hannover

POL-H: Garbsen-Berenbostel: Drei Autos durch Feuer beschädigt. Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

In der Nacht des 03.11.2023 sind im garbsener Stadtteil Berenbostel drei geparkte Pkw durch ein Feuer beschädigt worden. Eines der Fahrzeuge brannte vollständig aus. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu Tatverdächtigen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover hörten Anwohner gegen 03:00 Uhr im garbsener Stadtteil Berenbostel mehrere laute Knallgeräusche. Sie bemerkten die Flammen an einem in der Schillerstraße geparkten VW Polo und alarmierten daraufhin die Feuerwehr. Das Fahrzeug stand bereits vor Eintreffen der Feuerwehr in Flammen und brannte schließlich vollständig aus. Ein neben dem VW geparkter Audi und ein Hyundai wurden durch das Feuer ebenfalls stark beschädigt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der Schaden an den drei Fahrzeugen wird mit circa 60.000 Euro beziffert.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei kann ein Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden. Zeugen, die Hinweise auf einen oder mehrere Täter geben können und/ oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /rod, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell