POL-MK: Taschendiebe

Balve (ots)

Eine 72-jährige Balverin wurde am Dienstag gegen Mittag beim Einkaufen in einem Discounter an der Hönnetalstraße bestohlen. Sie das den Laden gegen 14.15 Uhr betreten, um nach Angeboten zu schauen. Als sie zehn Minuten später auf dem Parkplatz in ihre Handtasche griff, stellte sie fest, dass ein Reißverschluss offenstand und die Geldbörse weg war. Wie sie der hinzu gerufenen Polizei erklärte, hatte sie in der kurzen Zeit im Geschäft keine verdächtige Beobachtung gemacht.

Die Polizei warnt weiter dringend vor Taschendieben, die insbesondere in den heimischen Discountern nach ihren meist älteren Opfern Ausschau halten. Am Dienstag gab es weitere solcher Straftaten in Plettenberg, Meinerzhagen und Hemer. Wertsachen sollten möglichst dicht am Körper getragen werden - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken. Keinesfalls darf die PIN zur Bankkarte mit ins Portemonnaie gesteckt werden. Immer wieder suchen die Diebe in einem solchen Fall direkt den nächsten Geldautomaten auf und buchen die maximal mögliche Summe ab. Die Opfer haben zu diesem Zeitpunkt in der Regel noch nicht einmal bemerkt, dass sie bestohlen wurden. (cris)

