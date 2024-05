Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fahrradfahrer in Unfälle verwickelt

Neuss/ Jüchen (ots)

Am Wochenende wurde die Polizei zu zwei Unfällen gerufen, bei denen auch Fahrrad und Pedelc-Fahrer beteiligt waren. Eine Person wurde dabei verletzt. Daher rät die Polizei unter anderem, einen geeigneten Schutzhelm zu tragen. Auch wenn dieser nicht vor einem Unfall schützt, so kann er aber die Folgen insbesondere bei Kopfverletzungen minimieren.

Nach ersten Erkenntnissen hatte solch einen Schutzhelm ein 88-jähriger Neusser Pedelec-Fahrer auf. Dieser befuhr am Sonntag (26.05.) gegen 15:00 Uhr die Bergheimer Straße in Richtung Reuschenberg. In Höhe der Bushaltestelle Eppinghover Mühle beabsichtigte er, die Straße zu überqueren und stieß mit einem in gleicher Richtung fahrenden Pkw eines 43-jährigen Düsseldorfers zusammen. Durch diesen Zusammenstoß erlitt der Pedelc-Fahrer Verletzungen am Oberkörper und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat 1 in Neuss hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernommen.

Unverletzt blieb am Samstag (25.05.) eine 42-jährige Jüchenerin. Jedoch musste sie bei der Polizei ihren Führerschein abgeben. Die Fahrradfahrerin stieß gegen 21:15 Uhr auf der Odenkirchener Straße mit einem stehen Auto zusammen und beschädigte dieses. Die hinzugerufene Polizei konnte bei der Jüchenerin Alkoholgeruch feststellen. Bei einem Alkoholtest bestätigte sich der Verdacht. Sie hatte einen Alkoholgehalt von mehr als 2 Promille. Daher wurde ihr auf einer Polizeiwache durch einen Arzt eine Blutprobe zur Bestimmung der genauen Alkoholmenge abgenommen. Zudem behielten die Ordnungshüter ihren Führerschein ein.

Da die Teilnahme am Straßenverkehr unter Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln auch für Radfahrer, Pedelec- und E-Bike-Fahrer kein Kavaliersdelikt ist, muss sie sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Denn, Alkohol und Betäubungsmittel wirken sich auch bei kleinen Mengen mitunter erheblich auf das Reaktions- beziehungsweise auf das Fahrvermögen aus. Die weiteren Ermittlungen hat in diesem Fall das Verkehrskommissariat 1 in Grevenbroich übernommen.

