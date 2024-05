Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Autoaufbrüche in Holzheim - Polizei gibt Tipps

Neuss (ots)

In der Nacht von Dienstag (21.05.) auf Mittwoch (22.05.) wurden in Neuss Holzheim nach ersten Erkenntnissen drei Autos aufgebrochen. Unbekannte Täter schlugen bei den am Lingeweg, Gell'sche Straße und am Rundweg geparkten Fahrzeugen jeweils eine Scheibe ein. Auf diese Art gelangten die Täter in das Fahrzeuginnere und konnten so diese durchwühlen und Wertgegenstände wie Bargeld, Schmuck und auch Sonnenbrillen entwenden.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die weiteren Ermittlungen übernommen und prüft Tatzusammenhänge. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich unter der 02131 3000 bei der Polizei zu melden. Sollten sie darüber hinaus weitere Beobachtungen gemacht haben oder machen, ist die Polizei 24/7 für die Bürgerinnen und Bürger unter der genannten Telefonnummer erreichbar. In dringenden Notfällen wählen sie bitte den Notruf 110.

Die Polizei möchte sie außerdem sensibilisieren, keine Wertgegenstände im Fahrzeuginneren zu belassen. Diese bieten einen Anreiz für Ganoven.

Daher rät die Polizei ausdrücklich:

Lassen Sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug!

Räumen Sie ihr Fahrzeug aus, bevor es andere tun!

Schließen Sie ihr Fahrzeug ab!

