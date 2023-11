POL-PDTR: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Zwei Personen schwer verletzt.

55767 Brücken (ots) - Am Freitag, 17.11.2023, kam es gegen 23:30 Uhr in Brücken zu einem Verkehrsunfall mit einem nicht zulassungsfähigen Dirt-Bike. Der 27-jährige Fahrer, der erheblich unter Alkoholeinfluss stand und zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, fuhr mit dem Bike in das Heck eines geparkten PKW. Der Fahrer hatte Glück, dass er trotz des Nichttragens eines Schutzhelmes lediglich eine Fraktur und ...

mehr