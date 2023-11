Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit verletzter Person

55767 Brücken (ots)

Am Freitag, 17.11.2023, kam es gegen 23:30 Uhr in Brücken zu einem Verkehrsunfall mit einem nicht zulassungsfähigen Dirt-Bike. Der 27-jährige Fahrer, der erheblich unter Alkoholeinfluss stand und zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, fuhr mit dem Bike in das Heck eines geparkten PKW. Der Fahrer hatte Glück, dass er trotz des Nichttragens eines Schutzhelmes lediglich eine Fraktur und Schürfwunden erlitt. Der Schaden am hochpreisigen PKW wurde vor Ort auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Der Fahrer muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

