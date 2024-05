Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Tatverdächtiger ermittelt - Nachtrag zur Pressemeldung "Autofahrer flüchtet nach Auffahrunfall"

Grevenbroich (ots)

Mit unserer Pressemeldung vom 21.05.2024, 13:36 Uhr, unter dem Titel "Autofahrer flüchtet nach Auffahrunfall" berichteten wir über einen Verkehrsunfall an der Kreuzung Landstraße 361 / Landstraße 201 am Vortag. Link zur Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/5783697

Nunmehr scheint die Tat geklärt zu sein.

Am Dienstag (21.05.), gegen 17:00 Uhr, erstattete ein 33 Jahre alter Mann aus Kroatien Anzeige bei der Polizeiwache Grevenbroich. Nach seiner Darstellung habe er seinen Firmenwagen am Montagabend (20.05.) auf der Broichstraße in Hülchrath unbeschädigt abgestellt. Am Dienstagmorgen (21.05.) habe er dann Unfallschäden an der Fahrzeugfront seines Hyundai i20 bemerkt, die ein unbekannter Dritter verursacht haben soll.

Bisherige Ermittlungen ergaben, dass der Mann die angezeigte Tat vorgetäuscht hat, um eine durch ihn selbst am Vortag begangene Unfallflucht zu vertuschen. Derzeit werden durch das Verkehrskommissariat 1 noch Spuren ausgewertet und Zeugen vernommen.

