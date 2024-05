POL-NE: Autofahrer kollidiert mit Laterne

Grevenbroich (ots) - Ein 89 Jahre alter Radfahrer ist am Dienstag (21.05.), gegen 18:35 Uhr, im Kreisverkehr Poststraße / Rhenaniastraße / An der Eiche in Wevelinghoven gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist der Grevenbroicher aus Richtung Rhenaniastraße in den Kreisverkehr eingefahren, als sich ...

