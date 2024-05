Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Senior wir bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Grevenbroich (ots)

Ein 89 Jahre alter Radfahrer ist am Dienstag (21.05.), gegen 18:35 Uhr, im Kreisverkehr Poststraße / Rhenaniastraße / An der Eiche in Wevelinghoven gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist der Grevenbroicher aus Richtung Rhenaniastraße in den Kreisverkehr eingefahren, als sich bereits eine 53 Jahre alte Autofahrerin in dem Kreisel befand.

Warum der Mann letztendlich auf regennasser Fahrbahn gestürzt ist, konnte bislang nicht ermittelt werden.

Zeugen werden daher gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Verkehrskommissariat 1 zu melden.

