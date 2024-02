Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brand in einem Einfamilienhaus in Stadland

Delmenhorst (ots)

Über den Notruf der Feuerwehr wurde am Mittwoch, 28. Februar 2024, gegen 13:30 Uhr, ein Feuer in einem Einfamilienhaus in Stadland gemeldet. Eine Person erlitt leichte Verletzungen.

Der 67-jährige Bewohner des Hauses im Erlenweg wurde auf den Brand im Erdgeschoss aufmerksam, begab sich in Sicherheit und bat eine Nachbarin um die Verständigung der Feuerwehr. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Esenshamm, Rodenkirchen und Schwei rückten mit 37 Einsatzkräften aus und verhinderten ein weiteres Ausbreiten der Flammen. So beschränkten sich die entstandenen Schäden auf den Hauswirtschaftsraum und die angrenzende Küche. Der 67-Jährige wurde für die Behandlung einer möglichen Rauchgasvergiftung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Bei den ersten Ermittlungen zur Brandursache deutete vieles auf einen technischen Defekt an einem elektrischen Gerät im Hauswirtschaftsraum hin. Dieser Raum wurde für die weiteren Ermittlungen der Polizei beschlagnahmt.

