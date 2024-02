Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall nach Überholmanöver auf der B211 in Ovelgönne +++ Ermittlungsverfahren eingeleitet

Am Mittwoch, 28. Februar 2024, 17:10 Uhr, ist ein Pkw auf der B211 in Ovelgönne mit einem Sattelzug zusammengestoßen. Ursächlich war ein Überholmanöver in einem schlecht einsehbaren Bereich. Gegen den Verursacher wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zur Unfallzeit befuhr ein 61-jähriger Mann aus Nordenham mit einem Pkw die B211 in Richtung Brake. In einer langgezogenen Rechtskurve zwischen dem Kreisverkehr in Strückhausen und der Logemannsdeichstraße überholte er mehrere Fahrzeuge. Aufgrund von Gegenverkehrs musste er das Überholmanöver abbrechen und zurück auf den Fahrstreifen in Richtung Brake wechseln. Dort kollidierte er mit dem Sattelzug eines 52-Jährigen aus dem Emsland.

Der Pkw kam nach dem Unfall auf der Fahrbahn zum Stehen, war aber nicht mehr fahrbereit und blockierte die B211. Am Pkw und dem Sattelanhänger entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 7.000 Euro. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Bis zur Bergung des Pkws gegen 18:45 Uhr kam es auf der B211 zu Behinderungen.

Wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung leitete die Polizei gegen den 61-jährigen Pkw-Fahrer ein Ermittlungsverfahren ein.

