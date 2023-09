POL-DO: Schwerer Unfall in Dortmund-Kirchlinde - drei Personen verletzt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0896 In der Nacht zu Dienstag (19. September) stellten Polizisten zwei illegale Fahrzeugrennen fest. Sie beschlagnahmten insgesamt vier Autos und zwei Führerscheine. Gegen 00:15 Uhr standen ein BMW, Audi und Porsche nebeneinander an einer Rotlicht zeigenden Ampel an der Einmündung Hoher Wall / Luisenstraße. Nachdem die Ampel auf Grün ...

mehr