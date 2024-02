Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zeugen nach möglichem Verkehrsunfall gesucht

Delmenhorst (ots)

Möglicherweise ist am Dienstag, 27. Februar 2024, eine Rollstuhlfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst verletzt worden. Sie und auch Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Eine Zeugin erschien am Nachmittag bei der Polizei und schilderte einen Vorfall, den sie zwischen 15:30 und 15:50 Uhr an der Anschlussstelle Adelheide beobachtet hatte. Demnach haben bislang unbekannte Personen die Autobahn 28 mit einem Kleintransporter in Richtung Oldenburg befahren und diese an der Anschlussstelle verlassen. Beim Rechtsabbiegen auf die Adelheider Straße sei es zu einem Zusammenstoß mit einer Rollstuhlfahrerin gekommen, die den Radweg in Richtung Brendelweg befahren habe. Die Insassen des Kleintransporters setzten die Fahrt in Richtung Innenstadt fort und kümmerten sich nicht um die Frau. Auch sie setzte ihre Fahrt nach einem kurzen Moment fort.

Die Frau im Rollstuhl wird gebeten, unter 04221/1559-0 Kontakt mit der Polizei aufzunehmen. Gleiches gilt für weitere Zeugen des Vorfalls.

