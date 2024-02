Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Ladendieb in Brake auf frischer Tat ertappt +++ Haftbefehl erlassen

Delmenhorst (ots)

Auf frischer Tat wurde am Montag, 26. Februar 2024, 18:30 Uhr, ein Ladendieb in Brake ertappt. Gegen ihn wurde im Rahmen des sogenannten beschleunigten Verfahrens ein Haftbefehl erlassen.

Der 51-jährige Mann hielt sich fast eine Stunde in einem Einkaufszentrum in der Weserstraße in Brake auf. Dem Ladendetektiv fiel der Mann durch sein Verhalten auf. Er konnte beobachten, dass der 51-Jährige diverse Lebensmittel unter seiner Kleidung versteckte. Nach dem Passieren des Kassenbereichs sprach der Detektiv den Mann an, der Diebesgut im Wert von über 200 Euro bei sich trug.

Die verständigten Beamten der Polizei Brake nahmen den Ladendieb, der über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, vorläufig fest. Er wurde am Dienstag, 27. Februar 2024, einem Richter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg einen Haftbefehl im Rahmen des beschleunigten Verfahrens erließ. Bis zur Hauptverhandlung, die für den kommenden Montag angesetzt ist, befindet sich der 51-Jährige nun in einer Haftanstalt.

