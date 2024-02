Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Kirchseelte mit einer schwer verletzten Frau

Delmenhorst (ots)

Eine Frau wurde am Dienstag, 27. Februar 2024, 16:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Kirchseelte schwer verletzt.

Die 56-Jährige aus der Gemeinde Stuhr befuhr zur Unfallzeit mit einem Peugeot die Bürsteler Straße von Groß Mackenstedt in Richtung Kirchseelte. Nach dem Durchfahren einer Rechtskurve kam sie in Höhe der Ahornstraße nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Die Frau war nach dem Unfall eingeklemmt und musste von Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Groß Mackenstedt aus ihrem Pkw befreit werden.

Die Verletzungen der Frau wurden als schwer eingestuft. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Ein am Unfallort gelandeter Rettungshubschrauber kam für ihren Transport nicht zum Einsatz. Am Pkw der Frau entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ungefähr 5.000 Euro. Nach der Bergung des Wracks war noch die Reinigung der Fahrbahn erforderlich. Die Straße war so bis ungefähr 20:00 Uhr voll gesperrt.

