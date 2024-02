POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Leichnam im Lienekanal in Elsfleth gefunden

Delmenhorst (ots) - Unbekannte haben am Wochenende einen Baucontainer in Ovelgönne aufgebrochen und Werkzeug entwendet. Die Polizei sucht nach Zeugen. In der Zeit von Freitag, 23. Februar 2024, 13:00 Uhr, bis Montag, 26. Februar 2024, 07:00 Uhr, beschädigten sie das Schloss des in der Raiffeisenstraße abgestellten Containers. Sie nahmen hochwertige Werkzeuge im Wert ...

