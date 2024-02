Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstahl aus Baucontainer in Ovelgönne +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Unbekannte haben am Wochenende einen Baucontainer in Ovelgönne aufgebrochen und Werkzeug entwendet. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In der Zeit von Freitag, 23. Februar 2024, 13:00 Uhr, bis Montag, 26. Februar 2024, 07:00 Uhr, beschädigten sie das Schloss des in der Raiffeisenstraße abgestellten Containers. Sie nahmen hochwertige Werkzeuge im Wert von ungefähr 5.000 Euro an sich und flohen vom Tatort.

Wer Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, wird gebeten, sich unter 04401/935-0 mit der Polizei in Brake in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell