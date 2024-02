Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Großenkneten

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Dienstag, 27. Februar 2024, 18:45 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Großenkneten entstanden. Personen wurden nicht verletzt.

Eine 50-jährige Frau aus Großenkneten befuhr mit einem SUV die Hauptstraße in Richtung Sage. Beim Linksabbiegen in die Straße "Am Rieskamp" missachtete sie die Vorfahrt eines entgegenkommenden 41-Jährigen aus Großenkneten, der mit einem Audi nach rechts in die Straße "Am Rieskamp" biegen wollte.

Durch den Zusammenstoß entstanden Sachschäden in Höhe von ungefähr 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell