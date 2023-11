POL-HST: Erstmeldung: Polizeieinsatz an Stralsunder Berufsschule

Steinhagen (ots) - Am Montag, dem 13.11.2023 gegen 14:30 Uhr kam es in der Gemeinde Steinhagen auf der Bundesstraße 194 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge fuhr eine 45-jährige Deutsche mit einem Dacia von Steinhagen in Richtung Stralsund als sie Höhe Krummenhäger Damm verkehrsbedingt bremsen musste. Dies bemerkte eine dahinter befindliche 28-jährige Deutsche mit einem VW ...

mehr