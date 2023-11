Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Zweite Nachmeldung: Brand eines Supermarktes in Sassnitz

Sassnitz (ots)

Bezugnehmend sowohl auf die Pressemitteilungen des Polizeipräsidiums Neubrandenburg (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5642838) als auch auf die der Polizeiinspektion Stralsund (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/5643664), beide vom 07.11.2023, kann nunmehr nachberichtet werden, dass ein vorläufiges Ergebnis des Brandursachenermittlers vorliegt.

Dieser kam in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Stralsund im Weiteren zum Einsatz. Ein technischer Defekt kann demnach ausgeschlossen werden, so dass sich die weiteren Ermittlungen auf eine möglicherweise fahrlässige oder vorsätzliche Verursachung konzentrieren werden.

Die Polizei bittet daher erneut um Mithilfe der Bevölkerung. Zeugen, die am Montag, dem 06.11.2023 gegen 23:40 Uhr und möglicherweise auch zeitlich vorgelagert Feststellungen im Bereich des Supermarktes in der Sassnitzer Hauptstraße gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Sassnitz unter 038392 3070, der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de/onlinewache oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell