Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Supermarktes - Millionenschaden -Erstmeldung

Sassnitz (LK V-R) (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache ist es zu einem Brand eines Supermarktes in Sassnitz gekommen. Am 06.11.2023 gegen 23:40 Uhr teilte ein Zeuge über den Notruf eine starke Rauchentwicklung im Bereich eines Supermarktes mit. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr konnten bereits erste Flammen im Bereich des Dachstuhls festgestellt werden. Durch die Feuerwehren der umliegenden Gemeinde, welche mit insgesamt 37 Kameraden im Einsatz waren, erfolgte umgehend die Brandbekämpfung. Auf Grund starker Rauchentwicklung mussten 8 Bewohner eines angrenzendes Wohnhaus kurzeitig evakuiert werden. Weiterhin erfolgten Lautsprecherdurchsagen zur Warnung der weiteren Anwohner. Im weiteren Verlauf griff das Feuer auf den gesamten Dachstuhl über, so dass das gesamte Gebäude massiv beschädigt wurde. Nach derzeitigen Schätzungen wird von eiemn Sachschaden von ca. einer Million Euro ausgegangen. Nach aktuellen Sachstand wurden keine Personen verletzt. Die Löscharbeiten sind noch nicht abgeschlossen und somit ist ein Betreten des Brandobjektes derzeit noch nicht möglich. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen, die der Kriminaldauerdienst Stralsund führt.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell