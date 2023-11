POL-NB: Fahrschulbus der Bundespolizei kollidiert auf der B 198 Zirtow (LK MSE) mit Straßenbaum

Stralsund (ots) - Am 05.11.2023 gegen 11:00 Uhr wurden die Beamten des Polizeihauptrevieres Stralsund auf eine Trunkenheitsfahrt aufmerksam gemacht. Ein älterer Fahrzeugführer soll sich, an einer Tankstelle in Stralsund, mehrere alkoholische Getränke gekauft haben. Hierbei nahm die Kassiererin einen deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers wahr. ...

