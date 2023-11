Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fahrzeugführer zum wiederholten Mal unter Alkohol gestellt

Stralsund (ots)

Am 05.11.2023 gegen 11:00 Uhr wurden die Beamten des Polizeihauptrevieres Stralsund auf eine Trunkenheitsfahrt aufmerksam gemacht. Ein älterer Fahrzeugführer soll sich, an einer Tankstelle in Stralsund, mehrere alkoholische Getränke gekauft haben. Hierbei nahm die Kassiererin einen deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers wahr. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer mit seinem silberfarbenen PKW BMW vom Gelände er Tankstelle. Anhand des amtlichen Kennzeichen konnte der Fahrzeugführer namentlich bekannt gemacht werden. Der verantwortliche Fahrzeugführer, ein 50-jähriger Deutscher aus der Region, konnte schließlich an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,62 Promille. Seinen Führerschein konnten die eingesetzten Polizeibeamten nicht sicherstellen. Diesen hatte der Mann bereits ein paar Monaten zuvor an die Polizei abgegeben, da er auch hier mit 3,63 Promille im Auto unterwegs war. Gegen den Mann wurde erneut Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet.

