Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Kradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Anklam (ots)

Am 04.10.2023 gegen 10:45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Friedländer Landstraße in Anklam. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 69-jährige, deutsche Fahrzeugführer eines Motorrollers die Friedländer Landstraße aus Richtung Innenstadt kommend. Beim Abbiegen nach links in die Lindenstraße übersah er den entgegenkommenden PKW Honda einer 64-jährigen deutschen Fahrzeugführerin. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Dabei wurde der Rollerfahrer so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Dort wurde er stationär aufgenommen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 EUR.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

