Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Erste Nachmeldung: Brand eines Supermarktes in Sassnitz

Sassnitz (ots)

Wie die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg in der vergangenen Nacht mitteilte, kam es am 06.11.2023, gegen 23:40 Uhr zu einem Brand eines Supermarktes in der Sassnitzer Hauptstraße. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5642838 Im Zuge der Löscharbeiten der Feuerwehr mussten acht Bewohner eines angrenzenden Wohnhausaufgangs evakuiert werden, da es bei dem Brand zu einer starken Rauchentwicklung kam. Diese konnten jedoch wenig später wieder zurück in ihre Wohnungen. Auf Anordnung der Stralsunder Staatsanwaltschaft kam am heutigen Vormittag ein Brandursachenermittler zum Einsatz. Dessen Untersuchungen am Brandort zur möglichen Brandursache dauern gegenwärtig immer noch an. Zurzeit kann die Polizei noch keine konkreten Aussagen dazu treffen, ob möglicherweise technische Ursachen zum Brand führten oder eine strafrechtliche Relevanz vorliegt. Bei dem Brand, der große Teile des Gebäudes beschädigt hat, darunter auch eine integrierte Bäckereifiliale, entstand ein sehr hoher Sachschaden, der gegenwärtig auf rund eine Million Euro geschätzt wird. So wurden Teile der Dachkonstruktion und des Mauerwerks im Bereich des Warenlagers stark beschädigt. Einsturzgefährdet ist das Gebäude nach aktuellen Erkenntnissen jedoch nicht. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern gegenwärtig noch an. So stehen noch weitere Befragungen u.a. von Zeugen sowie Spurensuche und deren Auswertung an. Im Auftrag Stefanie Peter

