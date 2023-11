Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Brand einer Lagerhalle in Grimmen

Grimmen (ots)

Am Dienstag, dem 07.10.2023 gegen 06:45 Uhr wurde die Polizei über einen Brand einer Lagerhalle im östlichen Teil Grimmens informiert. Die Löscharbeiten dauerten bis etwa 13:30 Uhr an. Aufgrund günstiger Windverhältnisse hielten sich die Beeinträchtigungen durch die Rauchentwicklung in Grenzen.

Der Kriminaldauerdienst wird im Zusammenwirken mit einem Brandursachenermittler den Brandort im Weiteren übernehmen und entsprechende Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen.

In der etwa 25 x 10 Meter großen Halle lagerte Hausmüll. Der Gesamtschaden wird derzeit auf 25.000 Euro geschätzt.

