Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Alkoholisierter Radfahrer widersetzt sich mehrfach polizeilichen Maßnahmen

Grimmen (ots)

Ein auf den ersten Eindruck stark alkoholisierter Radfahrer machte am Donnerstagabend, dem 26.10.2023, in der Grimmener Bahnhofstraße auf sich aufmerksam. Gegen 21:30 Uhr kontrollierten die Polizeibeamten des Polizeirevieres Grimmen den 37-jährigen Deutschen Höhe der dortigen Sparkassenfiliale nach einem Bürgerhinweis. Sämtliche Vortests, die der Einschätzung einer Beeinflussung durch berauschende Mittel (Alkohol und Betäubungsmittel) dienen, wurden durch den Mann verweigert. Da jedoch der Anfangsverdacht einer Trunkenheitsfahrt mittels Fahrrads im öffentlichen Straßenverkehr bestand, wurde bei dem 37-Jährigen zu Beweismittelzwecken eine Blutprobenentnahme angeordnet, die unter der Anwendung von Zwangsmaßnahmen im Krankenhaus in Bartmannshagen erfolgen musste, da der Tatverdächtige sich auch hier den durchzuführenden Maßnahmen verweigerte. Darüber hinaus bedrohte und beleidigte der aus einer Nachbargemeinde stammende 37-Jährige die eingesetzten Beamten mit ehrverletzenden Schimpfwörtern. Die Kriminalpolizei ermittelt nun u.a. wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Beleidigung gegen den 37-Jährigen. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann nach Hause entlassen, da die rechtlichen Voraussetzungen für weitere freiheitsentziehende oder -beschränkende Maßnahmen nicht vorlagen. Im Auftrag Stefanie Peter

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell