POL-F: 240108 - 0028 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Raub im Hotel

Frankfurt (ots) - (lo) Gestern schlugen Einbrecher in der Straße Neuer Weg zu und drangen in ein Einfamilienhaus ein. Sie erbeuteten Diebesgut im Wert von rund 60.000 Euro, darunter Bargeld, hochwertige Uhren und Goldschmuck. Die Ermittlungen dauern an. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Frankfurt am Main Pressestelle Adickesallee 70 60322 Frankfurt am Main ...

