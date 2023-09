Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Trickdiebstahl aus PKW

Alzey (ots)

Am Montag, den 26.09.2023 um 14:00 Uhr, wurde eine 82-jährige Alzeyerin Opfer eines Trickdiebstahles. Sie befand sich in ihrem Fahrzeug auf dem oberen Parkplatz des Rheinhessencenters, als plötzlich ein Mann "jammernd" neben ihrer Beifahrertür stand. Da die Seniorin befürchtete, er könnte sich in einer Notlage befinden, entriegelte sie ihr Fahrzeug und der unbekannte Täter öffnete die Beifahrertür. Dieser legte dann ohne etwas zu sagen ein paar Münzen auf den Beifahrersitz. Dann erblickte er die Handtasche der Geschädigten im Fußraum der Beifahrerseite und entwendete diese, nachdem er seine Münzen wieder eingesammelt hatte. Er flüchtete in unbekannte Richtung. In der Handtasche befand sich ein dreistelliger Bargeldbetrag und die Ausweisdokumente der 82-jährigen. Die Geschädigte beschreibt den Täter als etwa 40-50-jährigen Südländer mit schwarzen Haaren und kräftiger Statur

Wer hat eine solche Person am vergangenen Montag gegen 14:00 Uhr auf dem Parkplatz wahrgenommen? Die Polizei erhofft sich nun Hinweise aus der Bevölkerung unter der Rufnummer 06731-9110

