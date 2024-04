Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Aggressive Bettler gestoppt

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Durch ihr aggressives Verhalten sind zwei Bettler am Samstagnachmittag in Enkenbach-Alsenborn aufgefallen. Das Duo hielt sich gegen 16 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Rosenhofstraße auf, sprach Passanten an und bat in ziemlich penetranter Weise um "Spenden".

Dabei gerieten die beiden Männer allerdings an einen Polizeibeamten, der in seiner Freizeit unterwegs war. Als dieser sich den beiden "Spendensammlern" gegenüber als Polizist zu erkennen gab, versuchten die Männer, mit einem Kugelschreiber nach ihm zu stechen. Es gelang dem Beamten, den Angriff abzuwehren und den Täter am Boden zu fixieren. Sein Komplize versuchte, zu Fuß zu flüchten - er lief aber einem weiteren Polizisten, der sich ebenfalls zufällig in seiner Freizeit vor Ort aufhielt, in die Arme und wurde von diesem festgehalten.

Auf die beiden 36 und 34 Jahre alten Männer kommt nun ein Strafverfahren wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte zu. Verletzt wurde zum Glück niemand. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell